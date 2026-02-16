Descubren 79 bolsas de marihuana en operativo antidrogas en Oruro

En el marco de las tareas de interdicción al narcotráfico, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ejecutaron un operativo en la carretera principal Oruro–Sucre, logrando el decomiso de 79 bolsas de marihuana y la aprehensión de tres personas.

El procedimiento se desarrolló mediante Dispositivos Estáticos de Control (DEC’s) instalados a la altura de Huanuni, en inmediaciones del peaje de Bombo, en el tramo Huanuni–Llallagua (Potosí).

“Durante el operativo un camión intentó evadir el control policial realizando un giro en ‘U’. La maniobra alertó a los efectivos, quienes interceptaron de inmediato el motorizado. En la revisión externa se percibió un olor característico a marihuana y, al observar el interior, se evidenciaron varias bolsas de nylon color negro”, señala el informe oficial de la Policía Boliviana.

El vehículo fue trasladado a dependencias de la FELCN en Oruro, donde se practicó la prueba de campo, que dio resultado positivo para marihuana. Posteriormente, en presencia del Ministerio Público, se realizó la apertura formal del camión, confirmando la existencia de 79 bolsas con la sustancia controlada.

Como resultado del operativo, tres personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de tráfico de sustancias ilícitas.

