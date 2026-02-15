Maniobra imprudente en carretera: Choque frontal deja 11 heridos en la ruta Sucre–Potosí

Un violento accidente de tránsito en la carretera Sucre–Potosí movilizó a los equipos de emergencia tras registrarse once personas heridas el pasado sábado. El siniestro ocurrió específicamente en la comunidad de Otuyo, donde un bus y un minibús colisionaron de forma lateral.

Los reportes policiales indican que el hecho fue provocado por un intento de adelantamiento fallido por parte de uno de los vehículos involucrados. Tras el impacto inicial, ambas unidades terminaron proyectadas contra una loma adyacente a la plataforma asfáltica de la ruta.

Los conductores, identificados como Ariel M. S. y Filemón C. M., dieron negativo en las pruebas de alcoholemia realizadas inmediatamente después del evento. Pese a la espectacularidad del choque, los pasajeros afectados presentan mayoritariamente lesiones leves y ya reciben atención médica en centros de salud locales.

Este incidente se enmarca en un fin de semana crítico debido al incremento de flujo vehicular y controles preventivos por las festividades de carnaval. Mientras tanto, en otras regiones como La Paz, la jornada del sábado cerró con un saldo trágico de cinco fallecidos en diversos accidentes viales.

El Ministerio Público ha tomado control del caso para determinar las responsabilidades técnicas y jurídicas de ambos choferes involucrados. Las autoridades de Tránsito reiteran el llamado a la prudencia ante el aumento de riesgos por el consumo de alcohol en las carreteras nacionales.

