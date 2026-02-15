El TSE publica las listas oficiales de candidatos habilitados para las Elecciones Subnacionales

En cumplimiento del calendario electoral rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo, de manera oficial, las listas de candidaturas habilitadas e inhabilitadas para competir en los comicios del próximo 22 de marzo.

La publicación se realizó a través del portal institucional del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) e incluye aspirantes a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales de todo el país.

Esta difusión forma parte de la actividad 49, establecida en el cronograma electoral, y busca transparentar el proceso de selección de quienes podrán postularse legalmente ante la ciudadanía.

Según cifras dadas en pasados días por el presidente del TSE, Gustavo Ávila, del total de más de 34.000 candidatos inscritos inicialmente, alrededor de 26.000 fueron inhabilitados por no cumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral vigente, quedando aproximadamente 8.100 habilitados para participar del proceso.

La revisión de candidaturas incluyó la verificación de documentos obligatorios como el certificado de solvencia fiscal, el Certificado de No Violencia y otros requisitos legales exigidos por la Ley del Régimen Electoral. Varias postulaciones quedaron fuera del proceso por la presentación incompleta de estos documentos, lo que generó un alto nivel de exclusiones en varios departamentos.

La publicación de candidatos habilitados e inhabilitados también fue realizada por los Tribunales Electorales Departamentales (TED) en cada región del país.

Antes de la publicación final, el TSE también resolvió más de 900 recursos de impugnación y apelación presentados por candidatos que buscaron revertir inhabilitaciones preliminares, con determinaciones oficiales difundidas en la página web del OEP para garantizar transparencia en el proceso.

Asimismo, se estableció un plazo para que los partidos políticos y alianzas puedan sustituir candidaturas inhabilitadas, que venció el pasado 5 de febrero.

Las listas oficiales de candidatos habilitados e inhabilitados están disponibles en el siguiente link https://tse.short.gy/c49sn de consulta pública del portal del OEP.

