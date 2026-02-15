La cotización del dólar en el mercado paralelo de Bolivia registra este domingo 15 de febrero de 2026 una variación mínima respecto a la jornada anterior, con precios que se mantienen alrededor de los Bs 9,15 para la compra, según portales digitales que monitorean el tipo de cambio informal.

De acuerdo con los datos publicados por dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo se ubica en Bs 9,15 para la compra y Bs 9,11 para la venta. Este valor sirve como referencia para transacciones diarias y operaciones comerciales fuera del sistema financiero regulado.

La cotización del dólar para este domingo 15 de febrero de 2026.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos con referencia a operaciones en Binance, reporta precios muy similares: Bs 9,15 para la compra y Bs 9,12 para la venta durante la tarde de este domingo.

Comparación con la cotización del sábado

El sábado 14 de febrero, según los mismos portales de seguimiento, el dólar paralelo se cotizaba en Bs 9,14 para la compra y Bs 9,12 para la venta (con registros de Bs 9,13 en venta en cortes previos). Comparado con esos valores, la jornada actual muestra:

Suba de un centavo en la compra (de 9,14 a 9,15)

Leve ajuste de uno a dos centavos en la venta (entre 9,11 y 9,12 según portal)

Los datos reflejan un movimiento reducido y un comportamiento prácticamente estable entre ambas jornadas.

Tipo de cambio oficial

Como referencia, el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Bolivia se mantiene sin cambios, en torno a:

Compra oficial: Bs 6,96

Venta oficial: Bs 6,86

Mercado variable

El mercado paralelo no forma parte del sistema financiero regulado, pero sus cotizaciones son usadas como guía por ciudadanos y algunos sectores comerciales. Los portales especializados advierten que el precio puede variar a lo largo del día debido a la oferta y demanda, por lo que los valores pueden cambiar entre una actualización y otra.

