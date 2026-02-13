TEMAS DE HOY:
Economía

Riesgo país de Bolivia cae por debajo de 500 puntos en solo tres meses

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, destacó que la reducción del indicador refleja mayor confianza externa y estabilidad macroeconómica liderado por el actual gobierno de Rodrigo Paz.

Juan Marcelo Gonzáles

13/02/2026 16:39

Foto: JP Morgan (Web: https://www.jpmorgan.com/global)
La Paz

El índice de riesgo país de Bolivia registró una nueva caída y este viernes se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, según informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

“Hoy Bolivia amaneció con menos de 500 puntos básicos de riesgo país, lo que refleja una alta confianza del sector externo”, afirmó la autoridad en un video difundido en sus redes sociales.

Espinoza remarcó que la disminución se logró en apenas tres meses de gestión, un periodo que es menor al que demandaron otros países de la región para reducir este indicador. Mencionó el caso de Argentina, donde la baja tomó más de dos años y medio.

El ministro sostuvo que este descenso no solo es una señal de confianza de los mercados internacionales, sino también un reconocimiento a la estabilidad económica impulsada por el Gobierno.

El mayor riesgo país que tuvo Bolivia se registró en abril de 2025 donde el país alcanzó a los 2.242 puntos sólo se encontraba por debajo de Venezuela. Esa etapa crítica era calificada por varios factores en macroeconomía y aspectos políticos.

Foto: Ministerio de Economía y Fianazas Públicas

El riesgo país se mide a través del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), elaborado por JPMorgan, y representa la sobretasa que un país debe pagar para emitir deuda en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El índice varía de acuerdo con el comportamiento de los bonos soberanos en los mercados internacionales y es considerado un termómetro clave de la percepción de riesgo de una economía.

