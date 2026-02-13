Ministro de Economía descarta gestión de crédito con el FMI

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, negó que el Gobierno esté gestionando un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y rechazó la existencia de supuestos condicionamientos, como una eventual devaluación de la moneda.

“¿Quién menciona el crédito? Nosotros estamos hablando con todos los organismos multilaterales, primero, eso de condicionamientos no existe; segundo, el Gobierno no está trabajando en ningún tipo de crédito (del FMI)”, sostuvo.

La aclaración surge luego de que el portal internacional Bloomberg publicara un informe en el que se mencionaba la posibilidad de un crédito por $us 3.300 millones, que incluiría condiciones económicas para su aprobación.

Espinoza aseguró que no existe negociación formal ni acuerdo definido con el organismo internacional.

“Nosotros no estamos trabajando en este momento en ningún crédito con el Fondo”, reiteró.

El ministro explicó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con distintos organismos multilaterales como parte de su gestión financiera habitual, pero subrayó que ello no implica condicionamientos.

“Eso de condicionamientos no existe”, enfatizó.

Según la autoridad, la publicación internacional no refleja una situación oficial ni una decisión adoptada por el Gobierno.

