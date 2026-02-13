TEMAS DE HOY:
Control en terminal Caso Hotel Las Américas ACCIDENTE EN CARRETERA

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

ANH instruye a YPFB garantizar abastecimiento de combustibles durante Carnaval

La ANH anunció que realizará seguimiento y supervisión al cumplimiento de esta instrucción, con el objetivo de precautelar el normal desarrollo de las actividades económicas, comerciales y de transporte en todo el país.

Miguel Ángel Roca Villamontes

13/02/2026 10:34

Garantizan suministro de combustibles en feriado.

Escuchar esta nota

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) instruyó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantizar el abastecimiento normal de combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el territorio nacional durante el feriado largo de Carnaval.

La disposición busca asegurar la continuidad en la provisión de gasolina, diésel y GLP, en un periodo de alta demanda por el incremento de viajes, actividades comerciales y transporte interdepartamental.

Según la ANH, la instrucción se sustenta en el principio de “Continuidad” del Régimen de los Hidrocarburos, que obliga a mantener un suministro permanente e ininterrumpido para cubrir la demanda del mercado interno.

En ese marco, y en cumplimiento de la Ley 3058, la entidad reguladora ordenó a la estatal petrolera adoptar las acciones operativas, logísticas y administrativas necesarias para evitar desabastecimientos durante los días festivos.

Asimismo, la ANH anunció que realizará seguimiento y supervisión al cumplimiento de esta instrucción, con el objetivo de precautelar el normal desarrollo de las actividades económicas, comerciales y de transporte en todo el país.

De acuerdo con datos oficiales, el consumo diario en el mercado interno supera actualmente los 7 millones de litros de gasolina, alrededor de 6 millones de litros de diésel y cerca de 160.000 garrafas diarias de GLP de 10 kilogramos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD