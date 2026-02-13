El Cambódromo entra en cuenta regresiva para el Gran Corso Cruceño

La alegría ya se siente en el Cambódromo y Santa Cruz se prepara para vivir su fiesta grande. Con el armado de graderías, instalación de tarimas metálicas, sistemas de iluminación y camarotes en la recta final, todo está casi listo para recibir a las 267 comparsas inscritas que participarán en el Gran Corso Cruceño.

El desfile arrancará este sábado 14 de febrero a las 17:30 y se prevén alrededor de siete horas continuas de espectáculo, donde comparsas y grupos folclóricos llenarán de color, música y tradición el principal escenario del Carnaval cruceño.

El tramo comprendido entre el quinto y sexto anillo fue destinado para la instalación de camarotes, mientras que en el cuarto anillo se habilitó un sector con sillas y graderías de acceso gratuito para la ciudadanía. Las autoridades recomiendan llegar temprano para asegurar un lugar, ya que el espacio se ocupará por orden de llegada.

Además, se anunció el cierre de vías en los alrededores del Cambódromo como parte del plan de seguridad para precautelar la integridad de los asistentes.

El evento no solo representa la muestra cultural y artística más importante del departamento, sino también uno de los movimientos económicos más significativos del año, generando oportunidades para comerciantes, emprendedores y familias que aprovechan la masiva asistencia.

Red Uno acompañará la transmisión con un amplio despliegue técnico y humano. En redes sociales la cobertura iniciará a las 19:00, mientras que por televisión comenzará a las 21:00. Frente al punto de transmisión, ubicado en el sexto anillo del Cambódromo, se habilitó un espacio gratuito de 100 metros cuadrados con capacidad aproximada para 2.000 personas.

Todo está listo para que Santa Cruz viva una nueva versión del Gran Corso y dé inicio a los tres días de Carnaval con alegría, tradición y orgullo cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play