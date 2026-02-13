Consumo de bebidas tendrá límite en la Jisk’a Anata: estos son los horarios

Ante la proximidad de las principales actividades carnavaleras, la Alcaldía de La Paz definió el horario oficial para el consumo y expendio de bebidas alcohólicas durante la entrada del Jisk’a Anata.

De acuerdo con el cronograma municipal, el permiso regirá únicamente desde las 16:00 hasta las 20:00 horas. Posteriormente, se ejecutará un operativo especial de barrido y limpieza para despejar las vías y garantizar el normal desarrollo del recorrido de los bailarines.

“DESPUÉS, TODOS A RETIRARSE”

El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erick Millares, explicó que los controles serán estrictos.

“Tenemos previsto entre las cuatro de la tarde y las ocho de la noche el permiso para el consumo. A las nueve o diez realizaremos el operativo de barrido, retirando a las personas, especialmente a quienes se dedican al expendio de bebidas”, afirmó.

La autoridad advirtió que quienes incumplan el horario serán retirados del lugar y sancionados.

ENTRADA DE PEPINOS: CERO ALCOHOL

Durante la tradicional Entrada de Pepinos, que se realizará este domingo, el consumo de bebidas alcohólicas estará totalmente prohibido, debido a que se trata de una actividad dirigida a las familias.

El recorrido iniciará en inmediaciones de la Cervecería Boliviana Nacional y descenderá hasta la Plaza del Estudiante.

Las autoridades recordaron que esta jornada busca preservar el carácter cultural y recreativo del Carnaval.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Para garantizar un ambiente seguro, la Alcaldía desplegará:

500 funcionarios ediles

280 guardias municipales

Personal de Intendencia y Dirección de Mercados

Equipos de la Defensoría de la Niñez

Además, se habilitarán puntos de atención para denunciar alimentos en malas condiciones de higiene y otros incumplimientos.

El Centro de Monitoreo realizará vigilancia permanente mediante cámaras, en coordinación con la Policía Boliviana, para responder ante cualquier emergencia.

AGENDA CARNAVALERA

Las principales actividades programadas son:

Sábado 14 de febrero: Corso Infantil

Domingo 15: Farándula de Pepinos

Lunes 16: Jisk’a Anata

Martes 17: Cha’lla

Domingo 22: Entierro del Pepino, Tentaciones y retreta

Domingo 1 de marzo: Córcova de Carnaval

Viernes 13: Entrega de Pepinos de Oro

Estas actividades buscan fortalecer la cultura, el folclore y la identidad del Carnaval paceño.

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

Las autoridades exhortaron a la población a respetar los horarios, evitar excesos y disfrutar de las fiestas con conciencia.

Recordaron que un Carnaval seguro depende del compromiso de todos.

