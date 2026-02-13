TEMAS DE HOY:
Consumo de bebidas tendrá límite en la Jisk’a Anata: estos son los horarios

La Alcaldía determinó que el consumo y expendio de bebidas alcohólicas durante el Jisk’a Anata estará permitido durante un horario fijo. Posteriormente se realizarán operativos de control.

Silvia Sanchez

13/02/2026 10:04

Carnaval con reglas: La Paz fija horario para el consumo de alcohol. Foto alcaldía de La Paz.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Ante la proximidad de las principales actividades carnavaleras, la Alcaldía de La Paz definió el horario oficial para el consumo y expendio de bebidas alcohólicas durante la entrada del Jisk’a Anata.

De acuerdo con el cronograma municipal, el permiso regirá únicamente desde las 16:00 hasta las 20:00 horas. Posteriormente, se ejecutará un operativo especial de barrido y limpieza para despejar las vías y garantizar el normal desarrollo del recorrido de los bailarines.

“DESPUÉS, TODOS A RETIRARSE”

El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erick Millares, explicó que los controles serán estrictos.

“Tenemos previsto entre las cuatro de la tarde y las ocho de la noche el permiso para el consumo. A las nueve o diez realizaremos el operativo de barrido, retirando a las personas, especialmente a quienes se dedican al expendio de bebidas”, afirmó.

La autoridad advirtió que quienes incumplan el horario serán retirados del lugar y sancionados.

ENTRADA DE PEPINOS: CERO ALCOHOL

Durante la tradicional Entrada de Pepinos, que se realizará este domingo, el consumo de bebidas alcohólicas estará totalmente prohibido, debido a que se trata de una actividad dirigida a las familias.

El recorrido iniciará en inmediaciones de la Cervecería Boliviana Nacional y descenderá hasta la Plaza del Estudiante.

Las autoridades recordaron que esta jornada busca preservar el carácter cultural y recreativo del Carnaval.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Para garantizar un ambiente seguro, la Alcaldía desplegará:

  • 500 funcionarios ediles

  • 280 guardias municipales

  • Personal de Intendencia y Dirección de Mercados

  • Equipos de la Defensoría de la Niñez

Además, se habilitarán puntos de atención para denunciar alimentos en malas condiciones de higiene y otros incumplimientos.

El Centro de Monitoreo realizará vigilancia permanente mediante cámaras, en coordinación con la Policía Boliviana, para responder ante cualquier emergencia.

AGENDA CARNAVALERA

Las principales actividades programadas son:

  •  Sábado 14 de febrero: Corso Infantil

  •  Domingo 15: Farándula de Pepinos

  •  Lunes 16: Jisk’a Anata

  •  Martes 17: Cha’lla

  •  Domingo 22: Entierro del Pepino, Tentaciones y retreta

  •  Domingo 1 de marzo: Córcova de Carnaval

  •  Viernes 13: Entrega de Pepinos de Oro

Estas actividades buscan fortalecer la cultura, el folclore y la identidad del Carnaval paceño.

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

Las autoridades exhortaron a la población a respetar los horarios, evitar excesos y disfrutar de las fiestas con conciencia.

Recordaron que un Carnaval seguro depende del compromiso de todos.

