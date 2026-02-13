Consumo de bebidas tendrá límite en la Jisk’a Anata: estos son los horarios

La Alcaldía determinó que el consumo y expendio de bebidas alcohólicas durante el Jisk’a Anata estará permitido durante un horario fijo. Posteriormente se realizarán operativos de control.
13/02/2026 10:04
Ante la proximidad de las principales actividades carnavaleras, la Alcaldía de La Paz definió el horario oficial para el consumo y expendio de bebidas alcohólicas durante la entrada del Jisk’a Anata.
De acuerdo con el cronograma municipal, el permiso regirá únicamente desde las 16:00 hasta las 20:00 horas. Posteriormente, se ejecutará un operativo especial de barrido y limpieza para despejar las vías y garantizar el normal desarrollo del recorrido de los bailarines.
“DESPUÉS, TODOS A RETIRARSE”
El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erick Millares, explicó que los controles serán estrictos.
“Tenemos previsto entre las cuatro de la tarde y las ocho de la noche el permiso para el consumo. A las nueve o diez realizaremos el operativo de barrido, retirando a las personas, especialmente a quienes se dedican al expendio de bebidas”, afirmó.
La autoridad advirtió que quienes incumplan el horario serán retirados del lugar y sancionados.
ENTRADA DE PEPINOS: CERO ALCOHOL
Durante la tradicional Entrada de Pepinos, que se realizará este domingo, el consumo de bebidas alcohólicas estará totalmente prohibido, debido a que se trata de una actividad dirigida a las familias.
El recorrido iniciará en inmediaciones de la Cervecería Boliviana Nacional y descenderá hasta la Plaza del Estudiante.
Las autoridades recordaron que esta jornada busca preservar el carácter cultural y recreativo del Carnaval.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Para garantizar un ambiente seguro, la Alcaldía desplegará:
500 funcionarios ediles
280 guardias municipales
Personal de Intendencia y Dirección de Mercados
Equipos de la Defensoría de la Niñez
Además, se habilitarán puntos de atención para denunciar alimentos en malas condiciones de higiene y otros incumplimientos.
El Centro de Monitoreo realizará vigilancia permanente mediante cámaras, en coordinación con la Policía Boliviana, para responder ante cualquier emergencia.
AGENDA CARNAVALERA
Las principales actividades programadas son:
Sábado 14 de febrero: Corso Infantil
Domingo 15: Farándula de Pepinos
Lunes 16: Jisk’a Anata
Martes 17: Cha’lla
Domingo 22: Entierro del Pepino, Tentaciones y retreta
Domingo 1 de marzo: Córcova de Carnaval
Viernes 13: Entrega de Pepinos de Oro
Estas actividades buscan fortalecer la cultura, el folclore y la identidad del Carnaval paceño.
LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD
Las autoridades exhortaron a la población a respetar los horarios, evitar excesos y disfrutar de las fiestas con conciencia.
Recordaron que un Carnaval seguro depende del compromiso de todos.
