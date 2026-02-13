Cámaras registran intento de robo de señalización en Cochabamba

Dos personas intentaron sustraer un poste de señalización en la OTB Colquiri Sud, en la ciudad de Cochabamba. El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia y fue denunciado por vecinos de la zona.

El director de Bienes Municipales de la Alcaldía de Cochabamba, Wilson Espinoza, informó que el intento de robo ocurrió la noche del miércoles en la avenida Benjo Cruz, donde se realizan trabajos de mejoramiento de aceras.

Según las imágenes de seguridad, un hombre y una mujer intentaron mover y retirar el poste de señalización; sin embargo, no lograron su objetivo debido a que la estructura estaba correctamente empotrada.

“Hemos recibido la denuncia y las imágenes donde se observa cómo intentan sacar el poste, pero no lo consiguen”, señaló.

Espinoza explicó que la señalización cumple una función preventiva, ya que advierte a los conductores sobre la proximidad de un rompemuelle, además de formar parte del ornato público.

Añadió que cada poste tiene un costo aproximado de entre 2.000 y 2.500 bolivianos, un monto cubierto con recursos provenientes de los impuestos municipales.

Los vecinos del sector alertaron oportunamente lo ocurrido y enviaron el material audiovisual a las autoridades para que se inicien las acciones correspondientes.

Una vecina dijo que es importante denunciar este tipo de hechos para evitar daños al patrimonio público.

Desde la Dirección de Bienes Municipales se indicó que se coordina con los vecinos para reforzar la vigilancia en la zona, ya que se recibieron otras denuncias similares a través de la línea 151.

En pasadas semanas se alertó del robo de postes y señalización en la zona norte de la ciudad que derivó en la aprehensión de dos de tres exfuncionarios por el ilícito, pero estos fueron liberados ayer por la decisión de una jueza pese a los implicados confesaron el delito.





