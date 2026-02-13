Un trágico accidente de tránsito dejó dos personas fallecidas luego de que un camión de alto tonelaje se volcara en una pendiente a la altura del puente San Rafael, cuando se dirigía hacia la localidad de Yolosita, camino a Yungas, según el informe preliminar de la Policía.

“Ha perdido el control del vehículo, seguramente por el tema de frenos. Por esa presunta causa este motorizado de alto tonelaje pierde estabilidad”, informó el director nacional de Bomberos, Pavel Tovar.

Las víctimas fueron el conductor, de 36 años, y su acompañante, de 29. Ambos perdieron la vida tras el siniestro.

De acuerdo con el reporte policial, el vehículo transportaba alimentos y descendía por una pendiente pronunciada en la localidad de Unduavi, lo que habría influido en la tragedia.

“La velocidad por la bajada en primer lugar y, segundo, por el peso del vehículo. Tratando de evitar el accidente, choca contra la peña para lograr frenar, pero se vuelca de costado. El vehículo queda muy destrozado y es por eso que se evita que el hecho afecte a más personas”, explicó Tovar.

El caso fue puesto en conocimiento del personal de la Dirección de Tránsito, que continuará con la investigación para determinar las causas exactas del hecho y establecer responsabilidades.

