Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de este viernes en la carretera que une Cotoca con Puerto Pailas, a la altura de La Enconada. Un camión impactó contra un minibús que se encontraba a un costado de la vía realizando el cambio de llantas.

Producto del fuerte choque, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a centros médicos cercanos. De acuerdo con el reporte preliminar, los afectados se encuentran en estado delicado, aunque no se registraron víctimas fatales.

En las imágenes del hecho se observa que el minibús quedó con severos daños materiales en la parte delantera, prácticamente destruida por el impacto. En tanto, el camión terminó fuera de la carretera, entre matorrales.

Personal de la Unidad de Tránsito llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas del accidente, así como establecer posibles responsabilidades.

