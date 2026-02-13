Hoy rige jornada continua hasta las 15:00 por Carnaval: ¿sector público o privado?

El horario especial dispuesto por el Ministerio de Trabajo para este viernes 13 de febrero no aplica de la misma manera para todos los sectores. La medida diferencia entre oficinas públicas y empresas privadas en el marco de las celebraciones de Carnaval.

En el sector público, las instituciones desarrollarán jornada continua de 08:00 a 15:00, según el comunicado DGTHSO-005/26. Las jefaturas deberán garantizar la continuidad y el normal funcionamiento de los servicios.

En el caso del sector privado, se estableció tolerancia laboral desde las 15:00 horas. Cada empresa deberá adecuar la aplicación de la medida de acuerdo con sus modalidades y horarios de trabajo, asegurando la atención en servicios esenciales.

Feriado nacional por Carnaval

El Ministerio también recordó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero se constituyen en feriados nacionales, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

La determinación se basa en el Decreto Supremo N° 2750 y el Decreto Supremo N° 5521 del 13 de enero de 2026.

La medida busca facilitar la participación en las actividades tradicionales del Carnaval, manteniendo la prestación de servicios indispensables.

