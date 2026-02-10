Así cierra el dólar en el mercado paralelo este martes 10 de febrero en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia cerró este martes 10 de febrero con una leve reducción en comparación con las primeras horas de la mañana. Según los principales portales de monitoreo, el dólar registró movimientos constantes que marcaron una jornada de volatilidad moderada.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa inició el día a las 6:00 a.m. con una cotización de Bs 9.17 para la compra y Bs 9.12 para la venta. Tras un ligero descenso al mediodía, la jornada cerró con un precio de Bs 9.15 para la compra y Bs 9.13 para la venta, mostrando una recuperación respecto al promedio de la tarde, pero manteniéndose por debajo del pico matutino.

Portal dolarboliviahoy.com.

Por otro lado, el sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reportó una tendencia similar pero con márgenes ligeramente distintos:

Mañana (06:00): Inició en Bs 9.20 (compra) y Bs 9.18 (venta).

Mediodía: Descendió hasta los Bs 9.12 (compra) y Bs 9.10 (venta).

Cierre de jornada: Estabilizado en Bs 9.15 para la compra y Bs 9.14 para la venta.

Sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net.

La brecha entre el tipo de cambio oficial (Bs 6.96) y el mercado paralelo continúa siendo un punto de atención para la economía nacional. La jornada de hoy se caracterizó por una corrección a la baja tras la presión alcista detectada al amanecer, cerrando con una diferencia mínima entre los distintos portales de referencia.

