Economía

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este lunes 9 de febrero en Bolivia

La divisa estadounidense cerró el día con una tendencia a la baja en los principales portales de monitoreo, tras iniciar la jornada por encima de los Bs 9.20.

Milen Saavedra

09/02/2026 18:36

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este lunes 9 de febrero en Bolivia. Imagen de Engin Akyurt en Pixabay
Bolivia

El mercado informal de divisas en Bolivia cerró la jornada de este lunes 9 de febrero con una leve disminución en su cotización, tras haber iniciado el día con niveles más elevados. Según los reportes de los principales portales de monitoreo, la divisa estadounidense experimentó fluctuaciones constantes que finalmente decantaron en una reducción de algunos centavos hacia el final de la tarde y noche.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, el comportamiento de la moneda mostró un descenso marcado desde las primeras horas. Al comenzar el día, a las seis de la mañana, la divisa se cotizaba en Bs 9.22 para la compra y Bs 9.19 para la venta. Sin embargo, al llegar el mediodía, los valores bajaron a Bs 9.19 para la compra y Bs 9.15 para la venta, situándose finalmente en horas de la noche en Bs 9.15 para la compra y Bs 9.13 para la venta.

Portal especializado dolarboliviahoy.com.

Por su parte, el sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reflejó una trayectoria similar en el denominado "dólar blue". Durante la apertura matutina, la cotización se encontraba en Bs 9.22 para la compra y Bs 9.20 para la venta. Al promediar el mediodía, el valor descendió a Bs 9.18 para la compra y Bs 9.16 para la venta, cerrando la jornada con un precio de Bs 9.16 para la compra y Bs 9.14 para la venta.

Sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net.

Este comportamiento del mercado paralelo durante este lunes muestra una corrección a la baja en comparación con el inicio de la sesión, estabilizándose en el rango de los Bs 9.14 y Bs 9.16. Los usuarios y operadores económicos mantienen el seguimiento cercano a estas plataformas ante la volatilidad que ha caracterizado al tipo de cambio en el mercado no oficial durante las últimas semanas.

 

