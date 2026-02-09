Clima estable en Bolivia: así estará la jornada de este lunes, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes 9 de febrero se prevé un clima estable en gran parte del país, con presencia de nubosidad y baja probabilidad de lluvias en varias regiones.

Occidente

En el occidente del país, se esperan temperaturas templadas durante el día, con posibles chubascos y actividad eléctrica en algunas ciudades.

La Paz: Cielo poco nuboso, sin probabilidad de lluvias. Temperaturas entre 7°C y 24°C.

El Alto: Condiciones similares a La Paz, con una mínima de 4°C y máxima de 18°C.

Oruro: Probabilidad de chubascos aislados y tormentas eléctricas, con temperaturas entre 5°C y 20°C.

Potosí: Cielo nuboso todo el día, con tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 6°C y 20°C.

Valles

La región de los Valles presentará también cielos poco nubosos en distintos momentos de la jornada, sin probabilidad de lluvias.

Cochabamba: Cielo poco nuboso, Temperaturas entre 10°C y 29°C.

Sucre: Probabilidad de lluvias y tormenta eléctrica, con valores entre 13°C y 27°C.

Tarija: Tormentas eléctricas aisladas, con temperaturas que irán de 17°C a 30°C, con baja probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé cielo poco nuboso y baja probabilidad de lluvias, con temperaturas elevadas.

Santa Cruz: Cielo poco nuboso, temperaturas entre 23°C y 33°C.

Trinidad: Jornada estable, con mínima de 23°C y máxima de 32°C con baja probabilidad de lluvias.

Cobija: Cielo poco nuboso, baja probabilidad de lluvias y temperaturas entre 24°C y 24°C. con probabilidad de lluvias.

