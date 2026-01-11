Tormentas eléctricas y nevadas: Senamhi emite alerta para varias regiones

Según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el ingreso de un frente sur generó una fuerte inestabilidad atmosférica que está afectando el centro y oriente del territorio nacional, provocando lluvias de alta intensidad y un descenso de temperaturas.

La pronosticadora Gilda Mamani informó que los vientos de dirección sur ya impactan directamente a los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba. Desde la madrugada, se han registrado precipitaciones pluviales intensas de forma puntual, especialmente en:

Santa Cruz: Afectando el Norte Integrado, la Chiquitanía y los Valles cruceños.

Cochabamba: Con fuerte incidencia en la región del Trópico.

Beni: Donde las tormentas eléctricas han acompañado las lluvias.

Inestabilidad en el occidente: ¿Vuelve la nieve?

La Cordillera Oriental y la ciudad de La Paz también han sentido los efectos de este sistema, con afectaciones en la zona de la Cumbre y los Yungas. Sin embargo, el pronóstico para los próximos días sugiere un fenómeno mayor en el altiplano.

"Durante esta semana no se descarta la presencia de nevadas en la Cordillera Occidental, afectando a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí", advirtió Mamani, instando a los transportistas y pobladores de zonas altas a tomar precauciones.

Ante el volumen de agua caído, el Senamhi recordó que permanece vigente la alerta hidrológica de prioridad naranja. Esta advertencia se debe al riesgo inminente de desbordes de ríos, lo que podría afectar a comunidades ribereñas en las cuencas del centro y norte del país.

Se recomienda a la población evitar cruzar cauces de agua y mantenerse informada a través de los canales oficiales, dado que la inestabilidad atmosférica persistirá durante gran parte de la semana.

