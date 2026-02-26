Oruro: Hombre muere desangrado tras ataque de dos canes

La madrugada de este jueves, un hombre, de entre 40 y 50 años, cuya identidad aún se desconoce, fue encontrado sin vida en la zona de San Isidro en la ciudad de Oruro. El fiscal departamental Luis Antezana mencionó que el primer sospechoso sería un joven que constantemente camina por la zona con dos perros de tamaño grande.

El sujeto, víctima de la agresión, según una inspección externa, había fallecido a consecuencia de un shock hipovolémico (sangrado) ocasionado por las mordeduras de un can. Además de que tendría golpes en el cráneo.

“Un ciudadano se habría percatado de que un sujeto acompañado de dos canes de tamaño grande le había estado mordiendo a la víctima por este sector de la plaza. El testigo habría hecho un reclamo al dueño y este le habría indicado que estarían jugando y que él es el dueño de los canes”, declaró el fiscal.

La víctima, posterior al ataque de los canes, habría recorrido varias calles de la zona hasta caer donde fue encontrado. Según el investigador, los vecinos del lugar denunciaron que un joven constantemente anda por el sector acompañado de los canes.

La fiscalía identificó al dueño de los canes que presuntamente ocasionaron la agresión. La investigación continuará y los canes serán dirigidos a Zoonosis para las investigaciones respectivas.

