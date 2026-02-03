Virgen del Socavón: Emblema de los orureños, es el destino turístico infaltable este carnaval

Un equipo de la Red Uno llegó hasta la ciudad de Oruro para conocer el monumento a la Virgen del Socavón, un emblema para los orureños y los mineros. Inaugurado en febrero de 2013, se convierte en un destino turístico infaltable en la ruta de los visitantes.

La construcción del monumento a la Virgen del Socavón duró tres años y trabajaron más de 70 personas, hoy emblema de Oruro hacia el mundo.

Foto: Virgen del Socavón RED UNO

Con una altura de 45 metros, para el mundo católico se convirtió en un símbolo de fe y devoción, principalmente en las épocas de carnavales. Su escultor Rolando Rocha nos cuenta los detalles de su construcción.

Se elaboró con recursos del Impuesto de los Hidrocarburos (IDH). La idea nació por el año 2007, donde era impensada la realización de este monumento. Rocha nos cuenta que se solicitó permiso a la misma virgen para poder elaborar esta escultura y, con mucha insistencia y como un milagro, llegaron los recursos.

El artista

Víctor Javier Ocaña y Rada Ninavias fueron los dos escultores que también colaboraron en la complicada misión del monumento. El cuerpo elaborado de con la técnica ferrocemento con fibras de polipropileno y los detalles como el rostro de la virgen, el brazo se elaboraron con fibra de vidrio.

“Era una escultura tan compleja, suspender al niño en los brazos de la virgen con grúas, traslado lo hemos unido en el aire para que pueda ensamblarse” menciona Rocha.

Nuevas esculturas.

El equipo del escultor Rocha ahora están en un nuevo proyecto de una imagen de la virgen para la avenida de la morenada pero de una altura de 10 metros, que será realizada con mucho respeto fe y devoción.

Como visitarlo

Hay tres formas de poder llegar al monumento por teleférico los fines de semana, mediante un transporte particular o taxi y a pie a través de gradas que te llevan al emblemático lugar.

