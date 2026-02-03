TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Bolivia ya vive el Carnaval 2026: fechas, tradiciones y fiestas en los departamentos

Santa Cruz, Cochabamba y Tarija ya viven el espíritu del Carnaval con una agenda cargada de tradición y alegría.

Silvia Sanchez

03/02/2026 9:14

Febrero empieza bailando: estas son las actividades del Carnaval que trae esta semana Foto archivo Cámara de Sensdores
Bolivia

Febrero no llegó en silencio. Llegó con música, espuma, serpentinas y promesas de descanso. Bolivia ya siente el pulso del Carnaval 2026, uno de los periodos más esperados del año, que combina cultura, identidad, feriados nacionales y celebraciones multitudinarias de oriente a occidente.

Aunque las fechas centrales están cada vez más cerca, la primera semana de febrero ya marca el arranque oficial de la fiesta, especialmente con la celebración de Compadres, una tradición que se vive con fuerza en distintos departamentos y que calienta motores para el Carnaval grande.

Santa Cruz: coronaciones, corsos y el espíritu de la fiesta grande

La agenda cruceña ya está en marcha y viene cargada de eventos emblemáticos:

  • Jueves 5 de febrero: coronación de la Reina de Antaño, un homenaje a la historia y tradición del Carnaval cruceño.

  • Sábado 7 de febrero: coronación de Camila I, soberana del Carnaval 2026, en una noche llena de espectáculo y alegría.

  • Domingo 8 de febrero: el esperado Corso Infantil, donde los más pequeños se roban el show con coloridos disfraces.

  • Sábado 14 de febrero: el tradicional Corso Cruceño tomará el Cambódromo, consolidándose como uno de los eventos más multitudinarios del país.

Santa Cruz ya vibra al ritmo de la “fiesta grande”, donde la música, la danza y la alegría se apoderan de las calles.

Cochabamba: tradición, sabores y Compadres en los mercados

En el valle, el Carnaval se vive con identidad y sabor:

  • Jueves 5 de febrero: celebración de Compadres, principalmente en los mercados, con música, comida típica y reencuentros festivos.

  • Sábado 8 de febrero: la tradicional Feria del Puchero y el Acordeón, una de las actividades más representativas del Carnaval cochabambino.

  • Lunes 10 de febrero: coronación de la reina infantil.

  • Domingo 15 de febrero: corso infantil, una jornada pensada para las familias.

Cochabamba mezcla fiesta y gastronomía, manteniendo vivas las costumbres que pasan de generación en generación.

Tarija: el Carnaval Chapaco y la esencia de Compadres

En el sur del país, el Carnaval Chapaco también dice presente:

  • Jueves 5 de febrero: celebración del tradicional Jueves de Compadres, una de las expresiones culturales más importantes de Tarija, donde no faltan la música, el vino y la alegría.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

