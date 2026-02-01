Camila I se luce con Los Tauras y vibra el corazón del Carnaval

Camila I engalanó el Club 24 de Septiembre en un encuentro organizado por la emblemática comparsa Los Tauras, consolidando su agenda rumbo a la fiesta grande. El evento contó con la distinguida presencia de los presidentes de Los Tauras y Los Testarudos, quienes acompañaron a la soberana en esta jornada de confraternización.

“Es un honor para nosotros esta invitación de la comparsa de ‘Los Tauras’, una comparsa que todos conocen, muy tradicional, que ha aportado casi ocho décadas a nuestro carnaval”, afirmó emocionada la soberana durante la cita.

La reina destacó también que se encuentran en plena preparación para la coronación y el corso, asegurando que están listos para dar lo mejor en los tres días de calle.

Finalmente, la soberana hizo un llamado a la población para celebrar con orgullo la cultura cruceña y las tradiciones que definen nuestra identidad. “Disfrutemos de nuestro carnaval y que juntos hagamos latir más fuerte el corazón”, concluyó Camila I.

