Marea de pepinos invade el Prado en defensa de la identidad paceña

El centro de la sede de Gobierno se transformó este domingo en un bastión de defensa cultural. Lo que inició como una convocatoria para celebrar la previa del Carnaval se convirtió en el «Pepinazo», una movilización histórica de más de 3.000 pepinos que recorrieron el Prado y las avenidas principales para sentar soberanía sobre este icónico personaje ante los recientes intentos de apropiación en el extranjero.

Reivindicación ante el mundo

La actividad surge como una respuesta contundente ante las versiones que pretenden adjudicar el origen de este símbolo al Perú. Asociaciones de comparsas, vecinos y autoridades municipales se unieron en un solo grito para certificar que el Pepino es el alma indiscutible del carnaval paceño.

"El Pepino es una creación boliviana. Nos encanta que lo bailen en todo el mundo, pero que siempre digan que es paceño. Hoy le hemos dado un ‘Pepinazo’ a quienes pretenden dudar de nuestro origen", afirmó el alcalde Iván Arias, quien encabezó la caravana teñida de los tradicionales colores rojo punzón y verde.

FOTO/Francisco RIVEROS @APGNoticiasBo

Marea de picardía en el Prado

El ambiente en el Prado Paceño fue de absoluta fiesta y orgullo. Las diferentes comparsas y agrupaciones destacaron que el Pepino no es solo un disfraz, sino un símbolo de la mística cultural que une a generaciones, desde los niños hasta los abuelos.

"Nosotros aquí con nuestras costumbres bolivianas. El pepino es 100% boliviano y 100% paceño", gritaban los comparseros mientras hacían sonar sus tradicionales chorizos de tela. Además, vecinos que se dieron cita en el centro expresaron su emoción: "Es una obligación moral defender lo nuestro. El Pepino es parte de nuestra alma y no permitiremos que se pierda nuestra identidad".

FOTO/Francisco RIVEROS @APGNoticiasBo

Campaña de protección patrimonial

Por su parte, el secretario de Culturas, Américo Gemio, ratificó que este evento es el inicio de una campaña para documentar y promover internacionalmente la historia del personaje. El objetivo es asegurar que este ícono de la picardía sea reconocido mundialmente como patrimonio inmaterial de La Paz y Bolivia.

La jornada cerró con una marea humana que desbordó alegría, dejando claro que el Carnaval Paceño 2026 arranca con una fuerza imparable y un mensaje de unidad: "Nuestro Pepino, nuestro Carnaval".

Mira la programación en Red Uno Play