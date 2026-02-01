Incendio en la Radial 10 genera pánico y moviliza a tres unidades de bomberos

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este domingo en el barrio Noel Kempff Mercado, zona de la Radial 10, cuando un incendio estructural se desató en una vivienda ubicada frente al centro de salud del mismo nombre. La emergencia, reportada cerca de las 09:40, movilizó a Bomberos de la Policía, del Municipio y de Rescate Urbano.

Alerta vecinal y rápida intervención

El siniestro fue detectado inicialmente por los colindantes, quienes observaron con temor cómo el humo comenzaba a traspasar las paredes medianeras. "Teníamos miedo de que el fuego pase a nuestra casa porque al lado tenemos un almacén con muchas bolsas. Mi hermana reaccionó rápido y fue directamente a la estación de la Villa Primero de Mayo para traer a los bomberos", relató uno de los vecinos afectados por la humareda.

Al llegar al lugar, los equipos de rescate forzaron el ingreso a la propiedad. Aunque inicialmente se temía que hubiera una persona atrapada en el interior, los bomberos confirmaron que el inmueble estaba vacío, procediendo de inmediato a la búsqueda y rescate de varios animales que se encontraban en peligro por el humo.

Control del fuego y daños

Las tareas de sofocación y enfriamiento duraron aproximadamente 45 minutos, requiriendo el uso de entre 5,000 y 7,000 litros de agua. Según el informe preliminar de los equipos de emergencia, el fuego se habría concentrado en el sector de la cocina, aunque las causas exactas aún están bajo investigación por parte de los peritos de la Policía.

"Se evidenció que no había personas afectadas, solo daños materiales de consideración. El control fue oportuno gracias a que un vecino llegó personalmente a la estación para dar el aviso", informó uno de los bomberos que trabajó en la zona del Distrito 7.

Gracias a la oportuna intervención, se logró salvar la vida de las mascotas y evitar que el incendio se transformara en una tragedia mayor para el populoso barrio cruceño.

