Lara anuncia que "dejará trabajar" a Rodrigo Paz y no volverá a mencionar su nombre

El vicepresidente Edmand Lara, a través de sus redes sociales, se comprometió a dejar trabajar al presidente Rodrigo Paz y a no volver a mencionar su nombre públicamente. Además, expresó su disposición a mantener abiertas las puertas del diálogo para superar diferencias políticas e ideológicas en beneficio de la población.

“Por el momento yo te dejo hacer gestión. A partir de hoy no te voy a nombrar, te deseo lo mejor. Acá tenemos que entender que, más allá de las diferencias, el interés superior es la patria. Alguien tiene que ceder y siempre tendré la predisposición de hablar, es necesario”, afirmó Lara en un video difundido en sus redes sociales.

La autoridad aclaró que esta postura no representa una derrota ni implica guardar silencio ante posibles hechos de corrupción que pudieran detectarse durante la gestión. En ese sentido, aseguró que denunciará a los responsables si corresponde.

“Los hechos de corrupción que sean detectados denunciaremos a las personas responsables. Más allá de las diferencias de pensamiento que tenemos, acá el interés superior es la patria y debemos trabajar por la patria”, acotó.

Finalmente, Lara destacó las funciones que cumplen tanto el presidente como el vicepresidente, tanto en el ámbito interno como en el escenario internacional, en el marco de la gestión y la política exterior orientada a generar beneficios para el país.

