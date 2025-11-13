¿Cuál es el procedimiento para designar al Comandante General de la Policía?

Después de que el vicepresidente Edman Lara anunciara una restructuración de la Policía y señaló que el comandante general de la Policía, Augusto Russo, no debería ocupar ese puesto debido al incumplimiento de una orden judicial, surgen cuestionamientos al respecto.

Desde ayer se vienen señalando nombres de posibles sucesores, incluso en las redes sociales surgieron dudas del procedimiento para la designación del comandante general de la Policía, después de que, según Lara, el presidente Paz, le encargó hacerse cargo de la restructuración de la Policía y cambio del Alto Mando Militar.

Red Uno consultó al exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rubén Barrientos, quien explicó que el actual comandante general no puede renunciar de manera voluntaria, ya que fue designado directamente por el presidente del Estado.

“En cuanto al cumplimiento o no de una sentencia constitucional, ese es un tema que debe ser resuelto por la ley y ejecutado por la institución”, precisó Barrientos.

El exjefe policial añadió que, de producirse un cambio, se debe seguir lo establecido en la Ley de Generalato: el ascenso de generales y la remisión de la lista nominal de postulantes al Senado, que debe aprobar a 12 candidatos. “De entre esos 12, el presidente debe elegir al nuevo comandante general de la Policía”, explicó.

No obstante, Barrientos aclaró que existe la posibilidad de que el Gobierno decida abrogar la Ley de Generalato, permitiendo así que el presidente designe de manera transitoria a un coronel como comandante “accidental”, hasta que se modifique la norma.

