Activista Fernando Hamdan llegó a Santa Cruz tras 18 meses de detención en La Paz

El activista cruceño fue recibido por familiares y amigos tras salir del penal de San Pedro. Deberá cumplir detención domiciliaria. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/12/2025 18:24

Santa Cruz, Bolivia

La tarde de este miércoles, en vísperas de Año Nuevo, el activista cruceño Fernando Hamdan arribó a la Terminal Bimodal de Santa Cruz, tras permanecer 18 meses con detención preventiva en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

A su llegada, fue recibido por familiares, amigos y activistas, quienes se congregaron en el lugar para expresarle su respaldo.

En declaraciones a los medios, Hamdan aseguró que su traslado desde Santa Cruz a La Paz fue, en sus palabras, un "secuestro", en el marco de una investigación iniciada tras los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, durante la asonada militar encabezada por Juan José Zúñiga en plaza Murillo.

 

Pese a haber abandonado el penal, Fernando Hamdan no cuenta con libertad irrestricta. Deberá cumplir medidas sustitutivas, entre ellas detención domiciliaria, mientras avanza el proceso judicial.

 

