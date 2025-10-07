Caso Zúñiga: Determinan cesación de detención preventiva para Fernando Hamdan

Un juzgado determinó cesar la detención preventiva contra Luis Fernando Hamdan, quien se encontraba recluido en la cárcel de San Pedro, luego de ser acusado de actuar como autor intelectual de la toma de Plaza Murillo ocurrida el 26 de junio. La medida judicial incluye además una fianza de 10.000 bolivianos y la imposición de arraigo, según los documentos del proceso penal.

El 26 de junio de 2024 hubo un intento militar de tomar la plaza Murillo, centro político del país, cuando fuerzas militares bajo el mando del entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ingresaron al palacio de gobierno.

En julio de 2024, el activista e ingeniero Hamdan fue aprehendido bajo sospecha de su implicación en esa movilización militar. Un juez de instrucción determinó en aquella ocasión su detención preventiva por seis meses en San Pedro.

El Ministerio Público lo imputó por delitos de terrorismo y alzamiento armado, sustentando su acusación en declaraciones de militares y civiles que lo señalaban como parte de la planificación del hecho.

Entre los indicios manejados está la supuesta reunión que sostuvo Hamdan con Zúñiga el 24 de junio, en un hotel de La Paz, donde, según las acusaciones, se habría pactado el apoyo político para la movilización militar, incluso con respaldo de embajadas, policías y organizaciones civiles.

.

Mira la programación en Red Uno Play