YPFB dice que no puede garantizar combustible si Ministerio de Economía no desembolsa recursos

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este martes que el abastecimiento de combustible en el país podría verse afectado durante los próximos días, esto debido a retrasos en los desembolsos del Ministerio de Economía que limitan la disponibilidad de divisas para la compra de carburantes.

“Estamos enfrentando algunos problemas en el abastecimiento de combustibles porque no hemos recibido en las últimas dos semanas los pagos suficientes para poder realizar la provisión. Esta semana estamos gestionando ante el Ministerio de Economía y sus entidades correspondientes para contar con los recursos necesarios”, señaló Armin Dorgathen, presidente de YPFB.

Según explicó, durante esta semana el suministro en las estaciones de servicio se realizará a un 70% u 80% de su capacidad, con la expectativa de que los volúmenes de gasolina y diésel puedan normalizarse entre jueves y viernes.

Dorgathen pidió a la población que evite acudir a las estaciones de servicio si sus tanques están llenos o a mitad de capacidad, para que aquellos con necesidades más urgentes puedan abastecerse.

“Esto será por un par de días, hasta que podamos asegurar los recursos con el Ministerio de Economía”, indicó.

La recomendación de YPFB busca minimizar filas y asegurar que el combustible llegue de manera más equitativa a quienes realmente lo necesitan, mientras se estabiliza la cadena de suministro.

