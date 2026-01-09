Bloqueos dejan pérdidas millonarias y golpean a la economía nacional, alertan sectores

Los bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503 están generando un fuerte impacto negativo en la economía nacional, con pérdidas millonarias diarias y graves afectaciones a sectores como el productivo, el transporte, el turismo y la provisión de alimentos.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, advirtió que a escala nacional las pérdidas económicas oscilan entre los $us 150 y 200 millones por día, mientras que solo en el departamento de La Paz el perjuicio diario se sitúa entre $us 10 y 20 millones.

Desde el sector productivo, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), alertó que los bloqueos registrados en distintas regiones del país están causando daños económicos significativos. Precisó que únicamente el sector avícola genera alrededor de Bs 15 millones diarios, ingresos que actualmente se ven afectados por la paralización de las rutas.

En Cochabamba, el presidente de la Cámara Agropecuaria, Rolando Morales, señaló que los bloqueos ponen en riesgo los contratos de exportación de banano, situación que podría traducirse en pérdidas millonarias y afectar la credibilidad del país en los mercados internacionales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Porcinocultores de Bolivia (Adepor), Jorge Méndez, rechazó estas medidas de presión y afirmó que los bloqueos “trancan al país” y dañan de manera directa la cadena productiva, incrementando los costos de producción y afectando la estabilidad del sector.

El impacto también alcanza al turismo. El presidente de la Federación de Guías de Turismo, Alan Huaman, denunció que en algunos puntos de bloqueo se estaría cobrando hasta Bs 100 por turista para permitir el paso, una situación que perjudica gravemente a la industria turística y ahuyenta a los visitantes.

De acuerdo con Andrés Aramayo, viceministro de Fomento al Turismo Sostenible, los bloqueos dejan una mala imagen para Bolivia y se considera que una mala experiencia por turista generaría pérdidas entre $us 5 y 10 millones.

De acuerdo con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), cada día de bloqueo genera pérdidas cercanas a los $us 10 millones para el sector productivo del país, afectando exportaciones, abastecimiento interno y la logística comercial.

A esto se suma el perjuicio directo a viajeros y pasajeros, quienes se ven obligados a pagar trasbordos para continuar sus recorridos, incrementando sus costos de transporte y prolongando los tiempos de viaje.

Desde el sector ganadero, el presidente de la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), Fernando Boehme Mercado, expresó su rechazo a los bloqueos y advirtió que estas medidas profundizan la pobreza y encarecen los alimentos, generando escasez y afectando a la población.

Los diferentes sectores coinciden en que la continuidad de los bloqueos agrava la crisis económica, golpea la producción de alimentos y pone en riesgo el abastecimiento y la estabilidad del país.

