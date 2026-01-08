TEMAS DE HOY:
Nacionales

Bloqueos de la COB generan pérdidas de $us 5 millones diarios en sector turístico

Más de 30 puntos de bloqueo paralizan la economía y afectan la reputación de Bolivia.

Ximena Rodriguez

08/01/2026 19:20

Escuchar esta nota

La dirigencia hotelera expresó su rechazo absoluto a las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB). El sector, a través de Jorge Vaca, presidente de la Cámara de Hotelería en Santa Cruz indicó que no se siente representado por estas medidas que atentan directamente contra el empleo y la seguridad.

 

“El sector registra pérdidas de hasta 5 millones de dólares cada día”, remarcó. Asimismo, el ejecutivo lamentó que esta parálisis financiera signifique una reducción drástica en el ingreso de divisas para la economía nacional.

 

En palabras de Vaca, la preocupación institucional se extiende más allá de lo económico, poniendo el foco en la integridad física de los visitantes extranjeros. Es así que subrayó que la imagen del país hacia el exterior está sufriendo un retroceso que borra los avances logrados previamente.

 

El escenario nacional se agudiza con más de 30 puntos de bloqueo que mantienen paralizadas las principales rutas estratégicas. Esta situación ha forzado al sector turístico a declararse en estado de emergencia ante la imposibilidad de operar con normalidad.

