Rodrigo Paz luce la mítica camiseta '10' de leyendas del fútbol boliviano para impulsar la nueva Ley del Deporte

Rodrigo Paz presentó este martes la propuesta de Ley de Incentivo al Deporte vistiendo la mítica camiseta número 10 de la selección boliviana, dorsal que históricamente lucieron ídolos como el Diablo Etcheverry. Con este gesto, el mandatario busca posicionar al deporte como una herramienta de formación de valores y un pilar estratégico para el desarrollo nacional.

Con este marco de referencia, el Ejecutivo presentó la Ley de Incentivo al Deporte, una propuesta diseñada para convertir la actividad física en un eje estratégico del desarrollo y la integración social en Bolivia.

El mandatario afirmó: “La normativa permitirá abrir una nueva etapa de respaldo institucional al talento deportivo, a través de mecanismos que mejoren las condiciones de los atletas”.

El proyecto establece un modelo de gestión compartida, donde la inversión privada y el financiamiento estatal se unan para optimizar los centros de alto rendimiento y la preparación competitiva. Paz subrayó que el objetivo no es solo la competencia de élite, sino también la formación de valores y la proyección internacional de la marca país a través de sus deportistas.

La redacción final del documento concluirá en los próximos días para ser enviada formalmente a la Asamblea Legislativa, donde se prevé su tratamiento inmediato la próxima semana. Esta legislación promete ser la herramienta clave para que las futuras promesas del país cuenten con el apoyo que históricamente ha sido esquivo para el sector.

Mira la programación en Red Uno Play