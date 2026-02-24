Falta de insumos obliga a suspender atención en hospital de La Paz

Pacientes que llegaron desde El Alto y los Yungas y se mantienen con incertidumbre en la atención; la Gobernación aún no se pronuncia sobre la falta de insumos y mantenimiento.

Desde el complejo hospitalario de Miraflores, en instalaciones del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, dependiente de la Gobernación, se evidenció la suspensión de varios servicios médicos debido a la falta de presupuesto.

En el ingreso al centro se observan letreros que señalan que “ante el incumplimiento de pago por parte de la Gobernación, se suspende la atención” y que exigen la “reparación del tomógrafo”, mientras que el laboratorio clínico tiene la atención suspendida por falta de reactivos.

La situación generó incertidumbre entre quienes aguardan atención médica. Una mujer que llegó desde la zona Luis Espinal relató su preocupación.

“Yo he llegado hace media hora”, indicó al ser consultada sobre su arribo. Explicó que busca atención urgente para su esposo.

“Está sangrando internamente mi esposo, por adentro y no sé si me van a atender”, lamentó.

Otra paciente contó que llegó a las 5 de la mañana con la esperanza de ser atendida.

“Así está con los letreros”, afirmó, señalando los avisos de suspensión.

En su caso, necesita una endoscopía, pero desconoce si el procedimiento podrá realizarse.

En los pasillos del hospital se observa a decenas de personas en la misma situación, muchas provenientes de provincias y municipios alejados.

“No sabe si se los va a atender o no”, comentó uno de los familiares que aguardaba información.

Aun se espera un pronunciamiento del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y de la Gobernación de La Paz para esclarecer la situación y garantizar la atención, considerando de que se trata de pacientes que requieren procedimientos especializados y, en varios casos, de carácter urgente.

Mira la programación en Red Uno Play