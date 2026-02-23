Bolivia asumirá la presidencia del Comité Latinoamericano de Seguridad

Bolivia asumirá la presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) durante la reunión que se realizará esta semana en Santiago de Chile, consolidando su rol en la coordinación regional para enfrentar el crimen organizado transnacional.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que participará en el encuentro junto al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien encabezará la delegación boliviana en este foro estratégico que reúne a autoridades de seguridad de América Latina con el respaldo de la Unión Europea.

“Hoy rumbo a Santiago de Chile para participar en el CLASI, donde abordaremos de manera coordinada el tráfico de armas, la trata de personas y el narcotráfico, fortaleciendo la cooperación con la Unión Europea. Bolivia asumirá la Presidencia Pro Tempore, consolidando su liderazgo regional y proyectando a nuestro país en el mundo”, señaló Justiniano.

Fortalecimiento de la cooperación regional

El CLASI, creado en 2021, es un mecanismo de cooperación que articula a los ministerios e instituciones responsables de la seguridad interior de los países latinoamericanos. Su objetivo es coordinar políticas públicas, intercambiar información estratégica y ejecutar acciones conjuntas contra amenazas criminales que operan a nivel internacional.

Entre las principales prioridades del comité se encuentran la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, los delitos ambientales y el ciberdelito, problemáticas que afectan a varios países de la región.

Evaluación y nuevos planes de acción

Durante la reunión en Santiago se evaluará el cumplimiento de la Declaración Conjunta Ministerial 2025 y se revisarán los planes operativos vigentes, además de preparar la reunión ministerial entre la Unión Europea y el CLASI prevista para 2026.

Desde el Viceministerio de Defensa Social destacaron que asumir la presidencia pro tempore permitirá a Bolivia impulsar una mayor coordinación entre los países, fortalecer los programas de cooperación internacional y consolidar una respuesta estructurada frente al crimen organizado.

