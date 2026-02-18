33 muertos y 278 heridos en 365 accidentes durante el Carnaval en Bolivia

Un total de 33 personas fallecieron y 278 resultaron heridas en 365 incidentes de tránsito registrados a nivel nacional durante el feriado largo de Carnaval, de acuerdo con el informe presentado por la oficina nacional de Tránsito. Los siniestros ocurrieron entre el Jueves de Comadres y la medianoche del miércoles 18 de febrero. Colisiones y atropellos fueron los hechos más recurrentes.

El director nacional de Tránsito, Víctor Cárdenas, precisó que el cómputo abarca desde el Jueves de Comadres hasta las 00:00 del miércoles 18 de febrero.

“Durante ese feriado largo de Carnaval se han registrado 365 incidentes de tránsito a nivel nacional. Lastimosamente, 33 personas perdieron la vida y otras 278 quedaron heridas”, señaló la autoridad policial.

Aunque la cifra de fallecidos es menor en comparación con la gestión pasada, cuando en las mismas fechas se reportaron 100 decesos, el número de hechos mantiene en alerta a las autoridades, que advierten que el consumo de alcohol y el exceso de velocidad continúan siendo factores determinantes en la mayoría de los casos.

Del total de siniestros, 146 corresponden a colisiones entre vehículos, constituyéndose en el tipo de hecho más frecuente. Además, se registraron 76 atropellos a peatones, 50 choques contra objeto fijo y 14 casos de conducción peligrosa en estado de ebriedad. Estos datos reflejan que, pese a los controles desplegados en carreteras y áreas urbanas, persisten conductas de riesgo al volante.

Entre los hechos más trágicos se encuentra el accidente ocurrido el Martes de Ch’alla en el municipio de Mocomoco, departamento de La Paz, donde un bus cayó a un barranco con una familia a bordo. El siniestro dejó tres personas fallecidas y nueve heridas.

Las autoridades de Tránsito anunciaron que reforzarán los operativos de control en próximos eventos masivos y reiteraron el llamado a la población a asumir una conducción responsable, evitar el consumo de bebidas alcohólicas si se va a manejar y respetar las normas viales.

Cuadro resumen.

Casos atendidos 365

Heridos 278

Fallecidos 33

Atropellos 76

Choques objeto fijo 50

Estado de ebriedad 14

