Un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes 15 de septiembre dejó un saldo de dos personas fallecidas y 12 heridas en el Valle Alto de Cochabamba, a la altura de la comunidad Caluyo Chico, en la ruta Totora-Epizana.

El hecho ocurrió cuando una vagoneta colisionó frontalmente contra un minibús y terminó volcada sobre la carretera. Según el reporte policial, los dos ocupantes de la vagoneta perdieron la vida en el lugar.

Las víctimas fatales fueron identificadas como:

Alberto Rupay Navia , de 41 años (conductor)

Leoncia Navia Veizaga, de 60 años (acompañante)

Lista de personas heridas

El choque dejó también a 12 pasajeros heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros médicos con golpes y fracturas:

Epifanio Montaño Orosco (49)

Jorge Lovera Vallejos (52)

Ignacia Rojas López (51)

Marcela Pedraza Sagredo (67)

Juan Gonzales Hinojosa (67)

Vania Barrios Ávila (23)

Modesta Andia Flores (55)

Jhoel Jhonatan Mirabal Córdova (23)

Jhon Alen Bravo Fernández (21)

Maribel Galarza Antezana (29)

Ronaldo Galarza Rojas (25)

Encarnación Vallejos Zapata (68)

El reporte policial también señala que la vagoneta involucrada no contaba con matrícula, y su conductor no tenía licencia de conducir. El levantamiento legal de los cadáveres fue realizado por personal policial de Totora.

