TEMAS DE HOY:
accidentes de tránsito El Alto ambulancia

34ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Choque entre vagoneta y minibús deja dos muertos y 12 heridos en el Valle Alto de Cochabamba

El accidente ocurrió en la ruta Totora–Epizana. La vagoneta involucrada no tenía matrícula y el conductor no portaba licencia, según el informe policial.

Silvia Sanchez

16/09/2025 17:01

Imagen captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes 15 de septiembre dejó un saldo de dos personas fallecidas y 12 heridas en el Valle Alto de Cochabamba, a la altura de la comunidad Caluyo Chico, en la ruta Totora-Epizana.

El hecho ocurrió cuando una vagoneta colisionó frontalmente contra un minibús y terminó volcada sobre la carretera. Según el reporte policial, los dos ocupantes de la vagoneta perdieron la vida en el lugar.

Las víctimas fatales fueron identificadas como:

  • Alberto Rupay Navia, de 41 años (conductor)

  • Leoncia Navia Veizaga, de 60 años (acompañante)

Lista de personas heridas

El choque dejó también a 12 pasajeros heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros médicos con golpes y fracturas:

  • Epifanio Montaño Orosco (49)

  • Jorge Lovera Vallejos (52)

  • Ignacia Rojas López (51)

  • Marcela Pedraza Sagredo (67)

  • Juan Gonzales Hinojosa (67)

  • Vania Barrios Ávila (23)

  • Modesta Andia Flores (55)

  • Jhoel Jhonatan Mirabal Córdova (23)

  • Jhon Alen Bravo Fernández (21)

  • Maribel Galarza Antezana (29)

  • Ronaldo Galarza Rojas (25)

  • Encarnación Vallejos Zapata (68)

 

El reporte policial también señala que la vagoneta involucrada no contaba con matrícula, y su conductor no tenía licencia de conducir. El levantamiento legal de los cadáveres fue realizado por personal policial de Totora.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD