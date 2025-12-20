TEMAS DE HOY:
Policial

Identifican a mujer hallada desmembrada en Sucre: tenía 18 años

Según la Policía, los restos de la víctima fueron lanzados desde un vehículo dentro de una bolsa. Tras la caída, los restos terminaron esparcidos en un barranco. Las autoridades buscan identificar a los autores del crimen.

Red Uno de Bolivia

19/12/2025 21:45

Foto: Red Uno
Sucre, Chuquisaca

El fiscal Daniel Cruz informó este viernes que el Ministerio Público logró identificar a la mujer hallada sin vida en el municipio de Sucre. Se trata de Virginia C., una joven de 18 años que había sido reportada como desaparecida y cuyos familiares ya procedieron con el reconocimiento legal.

“Se ha logrado colectar información relevante y se está realizando el registro del lugar de los hechos, además de buscar elementos sobre cómo se podría haber suscitado este crimen”, manifestó Cruz.

El fiscal señaló que se están corroborando datos periféricos para dar con el paradero del presunto autor o los autores del hecho.

“La persona de sexo femenino fue encontrada en horas de la mañana en la zona de Katalla Baja. Ya está identificada; es una situación que incluso se ha viralizado en redes sociales”, afirmó la autoridad fiscal.

Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Rubén Díaz, brindó detalles sobre el hallazgo.}

“Según las investigaciones preliminares, el cuerpo fue trasladado en un vehículo dentro de una bolsa de color negro, la cual fue arrojada al barranco. Debido al impacto, la bolsa se abrió y los restos quedaron distribuidos en el lugar”, explicó Díaz. El caso se encuentra en investigación.

 

