¡Terrible! Hombre pierde la vida tras presunta caída del puente de la Avenida del Poeta en La Paz

Un trágico suceso conmocionó a los transeúntes de la Avenida del Poeta este viernes. El cuerpo de un hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue hallado sin vida tras la presunta caída desde la estructura del puente que conecta con esta importante vía paceña.

Personal de Homicidios de la Policía Boliviana se trasladó al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver. El incidente se habría registrado aproximadamente a las 8:00 de la mañana.

Fue el personal que realizaba labores de mantenimiento y limpieza en las inmediaciones quienes se percataron de la presencia del cuerpo. De inmediato, se dio parte a las autoridades.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) iniciaron las investigaciones preliminares para determinar las circunstancias del hecho. Hasta el momento, se espera un informe oficial que aclare si el sujeto presentaba signos de violencia previos o si existen testigos que hayan presenciado el momento del incidente.

