La mujer de la kiss cam ahora cobra cientos de dólares por contar su versión

Lo que comenzó como un momento incómodo en una pantalla gigante terminó convirtiéndose en una plataforma mediática. Kristin Cabot, quien se hizo tendencia tras aparecer en la “kiss cam” durante un concierto de Coldplay, ahora aprovecha su exposición para posicionarse como conferencista.

La joven participará como oradora principal en un evento exclusivo en Washington, D.C., con un costo de 875 dólares por asistente.

El video que lo cambió todo

Cabot se volvió viral en julio pasado luego de aparecer en la pantalla del estadio junto a quien en ese momento era su jefe, Andy Byron, CEO de la empresa Astronomer.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y generaron miles de comentarios, memes y debates, convirtiéndola en protagonista inesperada del show.

“Recuperando la narrativa”

Según información publicada en el sitio oficial del evento, Cabot encabezará en abril la Crisis Comms Conference, organizada por PR Week.

La conferencia llevará por nombre:

“Kristin Cabot: Recuperando la narrativa”

Un título que deja en claro su intención: contar su versión, resignificar el episodio y transformar la polémica en aprendizaje.

De viral a referente

El encuentro estará enfocado en comunicación de crisis, reputación digital y manejo de la imagen pública, áreas que Cabot experimentó en carne propia tras el escándalo.

Su caso pasó de ser un simple momento viral a convertirse en un ejemplo de cómo enfrentar la exposición masiva en internet.

¿Vale $875 escuchar su historia?

El elevado precio del evento no ha pasado desapercibido y ha generado debate en redes: mientras algunos la critican, otros aplauden su capacidad para reinventarse.

Lo cierto es que Kristin Cabot logró lo que pocos: convertir un instante incómodo en una oportunidad profesional.

Una prueba más de que, en la era digital, un segundo frente a una cámara puede cambiarlo todo.

