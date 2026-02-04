Furia en plena calle: mujer destrozó el auto de su expareja a martillazos

Un violento episodio ocurrido a plena luz del día en la localidad bonaerense de General Madariaga quedó registrado en video y ya forma parte de una denuncia policial.

Una mujer de 46 años atacó con un martillo el vehículo de su expareja, provocando importantes daños, mientras vecinos y transeúntes observaban la escena con asombro.

Según el parte oficial, la víctima es Oscar Lucero, un comerciante de 70 años, quien relató que el hecho ocurrió mientras se encontraba trabajando en su negocio. La agresora fue identificada como Ana Rosmeri Peñalo, su expareja.

Las imágenes difundidas muestran a la mujer visiblemente alterada, descalza y portando un martillo, caminando alrededor de una camioneta roja estacionada sobre la vía pública. En el video se la ve golpeando diferentes partes del vehículo y descargando varios martillazos contra el parabrisas, que terminó con abolladuras evidentes.

Además, se registraron daños en los espejos laterales y otras partes del rodado.

De acuerdo con la declaración del denunciante, este no sería un hecho aislado. Lucero aseguró que desde hace un tiempo viene siendo víctima de hostigamiento reiterado en su lugar de trabajo, con el objetivo de provocarlo y generarle molestias constantes.

El ataque ocurrió en una zona transitada, lo que generó preocupación entre los vecinos, quienes registraron la escena con sus teléfonos celulares. Ese material audiovisual fue entregado a las autoridades y resulta clave para el avance de la investigación.

Tras formalizar la denuncia, el hombre solicitó medidas de protección, entre ellas una prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico, con el fin de prevenir nuevos episodios de violencia.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y posibles sanciones.

