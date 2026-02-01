El jugador japonés Yuji Nishida se convirtió en tendencia global tras un inusual incidente ocurrido durante uno de sus encuentros de voleibol. Al realizar un potente saque, el deportista de 26 años impactó accidentalmente a una ayudante de cancha, desatando la preocupación inmediata del joven y los asistentes.

Lejos de una disculpa convencional, Nishida cruzó el campo y se lanzó de forma horizontal a los pies de la joven para mostrar su profundo arrepentimiento. El video de este dramático gesto de humildad ya suma millones de reproducciones, destacando la particular sensibilidad del atleta ante su error.

