Internacional

¡Impresionante! Niño de 3 años salvó la vida de su madre con una videollamada

El pequeño héroe fue homenajeado por la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland, donde se le entregó un obsequio y fue nombrado “diputado junior” en reconocimiento a su valentía.

Silvia Sanchez

15/10/2025 13:03

Imagen captura RR.SS.
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Un acto de valentía y ternura sorprendió a todos en Michigan, Estados Unidos, donde un niño de solo tres años salvó la vida de su madre al realizar una videollamada de emergencia cuando ella sufrió una convulsión.

Según reportaron medios locales, la mujer, identificada como Shantell Woods, comenzó a convulsionar y se desvaneció mientras preparaba la comida. Su pequeño hijo, Cody, al ver lo que ocurría, tomó el celular, lo desbloqueó y realizó una videollamada a una vecina, mostrándole la escena.

La mujer que recibió la llamada, Kaya, amiga y vecina de la familia, reaccionó de inmediato y contactó al 911, permitiendo que los equipos de emergencia llegaran a tiempo para asistir a Shantell.

Woods fue diagnosticada recientemente con epilepsia, y las convulsiones se han vuelto más frecuentes. Afortunadamente, esta vez su hijo supo cómo actuar y evitó una tragedia.

Tras su recuperación, el pequeño héroe fue homenajeado por la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland, donde se le entregó un obsequio y fue nombrado “diputado junior” en reconocimiento a su valentía.

Cody cumplirá cuatro años el próximo mes y, sin duda, su rápida reacción demuestra que la edad no es un impedimento para ser un héroe.

 

