Barcelona derrota al Atlético Madrid y se mantiene en la cima de La Liga

En la primera gran noche del nuevo Camp Nou, el Barcelona defendió su liderato en LaLiga y derrotó al Atlético de Madrid por 3-1, en un partido en el que el equipo de Hansi Flick, pese a ser superior, terminó sufriendo en los minutos finales por el empuje del conjunto rojiblanco.

Fue una victoria ante, posiblemente, el equipo más en forma de Europa, que llegaba con siete triunfos consecutivos. El Barça dominó mientras duró el rendimiento de Pedri y Raphinha; después padeció, pero logró sacar adelante un partido que necesitaba ganar.

En los mejores minutos de la temporada, el Barça llegó al descanso con un 1-1 que supo a poco. Mereció más, pero su defensa, propia de un guion de Hitchcock, permitió que el equipo de Simeone se adelantara. Raphinha igualó y Lewandowski incluso dispuso de un penalti para irse con ventaja, pero falló su ejecución.

Por primera vez, el Barcelona de Flick estuvo a la altura en un partido grande, tras haber quedado en deuda frente al Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Chelsea. Siempre existió la duda de si el equipo contaba con todos sus efectivos, pues sin Pedri, Raphinha y Lamine, el plantel se resiente.

El Atlético encontró el 0-1 prácticamente sin proponérselo. Como había ocurrido en cada uno de sus partidos de LaLiga en este curso, abrió el marcador. Fue tras un pase al espacio de Molina hacia Álex Baena. Cubarsí no reaccionó a tiempo y Baena definió ante Joan García. El VAR intervino para validar la acción y confirmar que el Barça tiene mucho trabajo defensivo por delante.

En la zaga, Gerard Martín y Cubarsí actuaron como centrales, aunque sin la coordinación necesaria, un riesgo ante una delantera tan móvil, con Julián Álvarez y Baena atentos a cada espacio.

Tras el gol, el Barça se recompuso. Guiado por Pedri, con el desequilibrio de Raphinha y los intentos de Lamine Yamal ante Hancko, aunque sin fortuna, los dirigidos por Flick comenzaron a dominar.

También apareció Dani Olmo entre líneas, mientras Balde progresaba con comodidad por la banda izquierda. El fútbol del Barcelona empezó a crecer. El empate llegó pronto, tras un pase filtrado de Pedri para Raphinha, quien apareció por la derecha, sorteó a Oblak y marcó el 1-1 en el minuto 26.

Las sensaciones eran positivas para los azulgranas, frente a un Atlético que se veía obligado a replegarse. Sin embargo, un nuevo error defensivo, nuevamente con Cubarsí involucrado, obligó a Joan García a una salida desesperada para frenar a Baena en el minuto 31.

El punto de quiebre pudo llegar en el 35, cuando Olmo forzó un penalti tras una acción de Barrios, pero Lewandowski envió el balón por encima del arco.

Antes del descanso, el atacante polaco estuvo cerca de reivindicarse con un cabezazo que Oblak desvió en una intervención espectacular. Gerard Martín, por su parte, se arriesgó a la expulsión en una acción con Giuliano Simeone.

El empate le supo a poco al Barça, que seguramente se fue al vestuario con la sensación de haber perdonado al Atlético. En el segundo tiempo, la incógnita era la resistencia física de Pedri y Raphinha, recién recuperados de lesión, mientras que el banquillo rojiblanco presentaba muchas más alternativas.

El primer cuarto de hora de la segunda mitad fue eléctrico. Un duelo de ida y vuelta con múltiples ocasiones. Julián Álvarez intentó sorprender a Joan García por arriba en el minuto 52; Raphinha no acertó tras una gran jugada individual de Lamine Yamal en el minuto 54; y Giuliano tuvo una clara en el 55 tras una acción destacada de “La Araña”.

Sin embargo, Pedri y Raphinha se resistían a que todo quedara en tablas. En una contra iniciada por Olmo, Raphinha habilitó a Lewandowski, pero quedó demostrado que no era su noche (min. 57).

Baena salió lesionado en el minuto 62 y Almada y Sorloth ingresaron en su lugar. El partido se inclinó hacia el Barça, y Olmo lo certificó con un remate desde el área grande al palo izquierdo en el minuto 65.

La energía de Pedri y Raphinha se agotó en el minuto 74. Flick recurrió a Eric, Casado y Dro para reforzar el medio campo. Al Barça le tocó apretar los dientes y resistir ante un rival que había puesto toda su artillería en el campo, y lo consiguió.

El Atlético tuvo una ocasión clarísima en una acción maravillosa de Thiago Almada, quien superó a Cubarsí, Gerard Martín y Joan García, pero remató desviado en el minuto 80, cuando tenía todo a favor.

El partido seguía abierto. La entrada de Christensen por Lamine Yamal en el tramo final evidenció el planteamiento defensivo de Flick.

El Barça contuvo la respiración en una jugada de Julián Álvarez que desaprovechó Griezmann en el minuto 93. En el 94, Rashford tuvo el 3-1 en una contra, algo que sí concretó Ferran Torres en el minuto 96, tras asistencia de Balde.

El triunfo del Barça puede marcar un punto de inflexión. Aumenta su ventaja a cuatro puntos sobre el Real Madrid y vence a uno de los grandes, en el que fue el primer gran examen del curso.

Ficha técnica

3 - Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri (Dro, min. 74); Lamine Yamal (Christensen, min. 88), Olmo (Rashford, min. 66), Raphinha (Casadó, min. 73); y Lewandowski (Ferran Torres, min. 67).

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Ruggeri; Johnny (Koke, min. 14; Griezmann, min. 75), Barrios; Giuliano (Sorloth, min. 63), Baena (Almada, min. 62), Nico González (Gallagher, min. 46); y Julián Álvarez.

Goles:

0-1, min. 19: Baena.

1-1, min. 26: Raphinha.

2-1, min. 65: Olmo.

3-1, min. 90+6: Ferran Torres.

Árbitro: Ricardo Burgos (Comité vizcaíno). Amonestó a Baena (min. 41) y Gerard Martín (min. 45+2).

Incidencias: Partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga, disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.205 espectadores. EFE.

