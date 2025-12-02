TEMAS DE HOY:
Mercado Los Pozos Norte Integrado adulto mayor

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Por qué renunció el DT de Surinam antes de enfrentar a la Verde? El motivo

De forma sorpresiva se conoció la renuncia del entrenador de Surinam a pocos meses de enfrentar a Bolivia por el repechaje mundialista. 

Martin Suarez Vargas

02/12/2025 18:43

Stanly Menzo, exentrenador de Surinam. Foto: Redes sociales.
Surinam.

Escuchar esta nota

Surinam se quedó sin director técnico justo en la antesala de un duelo clave ante La Verde, previsto para marzo del próximo año. Las razones fueron expuestas en un comunicado difundido por la Federación de Fútbol de ese país a través de sus redes sociales.

El ente regulador del balompié surinamés informó que la salida de Stanley Menzo, ahora exseleccionador del conjunto que compite en Concacaf, se produjo por “motivos personales”.

Bajo la conducción de Menzo, Surinam consiguió la clasificación al repechaje mundialista que se disputará en marzo de 2026 en Monterrey.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD