¿Por qué renunció el DT de Surinam antes de enfrentar a la Verde? El motivo

Surinam se quedó sin director técnico justo en la antesala de un duelo clave ante La Verde, previsto para marzo del próximo año. Las razones fueron expuestas en un comunicado difundido por la Federación de Fútbol de ese país a través de sus redes sociales.

El ente regulador del balompié surinamés informó que la salida de Stanley Menzo, ahora exseleccionador del conjunto que compite en Concacaf, se produjo por “motivos personales”.

Bajo la conducción de Menzo, Surinam consiguió la clasificación al repechaje mundialista que se disputará en marzo de 2026 en Monterrey.

