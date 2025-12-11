La Federación de Fútbol de Surinam (SVB) atraviesa una crisis que podría derivar en una sanción de la FIFA, dejando fuera al equipo del repechaje rumbo al Mundial 2026. El conflicto comenzó cuando grupos opositores a la directiva de la federación, encabezados por Oldenstam y Kurban, impugnaron elecciones recientes y lograron que un tribunal civil embargara las cuentas de la SVB.

La FIFA establece que los conflictos internos de las federaciones no deben ser dirimidos por tribunales ordinarios, por lo que la acción judicial contra Surinam podría derivar en sanciones graves, incluyendo la suspensión de todas sus competencias internacionales. Esta situación se suma a la renuncia del entrenador Stanley Menzo, lo que deja al equipo sin liderazgo confirmado para el partido frente a Bolivia, dirigido por Óscar Villegas.

La SVB ha calificado las acciones judiciales como “ilegales” y sostiene que los grupos opositores buscan obstaculizar el funcionamiento de la federación. Mientras tanto, planea impugnar la incautación de sus cuentas y notificará a la FIFA para evitar la paralización total de sus actividades.

Si la sanción se concreta, Bolivia avanzaría directamente a enfrentar a Irak en la siguiente fase del repechaje, acercándose a la posibilidad de regresar a un Mundial tras 32 años de ausencia.

