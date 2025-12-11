[VIDEO] Neymar se reencuentra con el niño que venció el cáncer y al que alegró con un baile en 2012

La presencia de Neymar en el Santos no solo generó entusiasmo entre los hinchas, sino que también dejó un momento profundamente humano. Matheus, quien a los seis años enfrentó la leucemia, volvió a encontrarse con su ídolo trece años después en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. En 2012, el futbolista le había dedicado un festejo especial tras un gol en la Copa Libertadores, un gesto que se convirtió en un recuerdo imborrable para el joven.

Hoy, con 19 años, Matheus llegó al club para expresar su gratitud por aquel apoyo que le dio fuerza durante el tratamiento. Conmovido, le dijo a Neymar:

“Quería agradecerte por todo, porque tanto vos como el Santos son muy importantes para mí. Me dieron motivación para mi tratamiento, y voy a seguir acompañándolos toda la vida”. Neymar, con su característica mezcla de humor y sensibilidad, respondió: “Es bueno verte y reencontrarte años después. Me estoy poniendo viejo (risas)”.

El encuentro incluyó la recreación del emblemático baile que Neymar realizó hace más de una década, agitando los brazos de un lado a otro, y terminó con un abrazo que selló la conexión entre ambos. Como recuerdo, el jugador le entregó a Matheus una camiseta firmada por él y por varios integrantes del plantel profesional, un gesto que reafirmó el vínculo entre el astro y su seguidor.

Más allá del lado humano, Neymar atraviesa un momento delicado en lo deportivo. Pese a una lesión en la rodilla, fue determinante para que Santos evitara el descenso en la última fecha del campeonato, con un 3-0 ante Cruzeiro. El jugador, de 33 años, se mostró agradecido por el apoyo recibido y anticipó que se someterá a un proceso de recuperación antes de intentar asegurar un lugar en la lista de Brasil para el Mundial 2026.

Entre recuerdos, emoción y desafíos futuros, el reencuentro evidenció una vez más la dimensión humana de Neymar, un futbolista capaz de generar conexiones que van mucho más allá del terreno de juego.

