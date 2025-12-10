‘Pol Deportes’ destaca en España y analiza a Lamine Yamal como promesa irregular

El narrador peruano Cliver Huamán, conocido como ‘Pol Deportes’, continúa su experiencia en Europa cubriendo partidos de alto nivel. Esta vez, el joven relator de 15 años formó parte del programa ‘Marcador’ de Radio Marca, donde ofreció su perspectiva sobre el fútbol español y evaluó a Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona.

Durante la entrevista, Huamán expresó su fascinación por la intensidad de LaLiga, destacando el estilo de juego de los equipos españoles y su creciente acceso a los partidos, que antes veía con dificultad por no contar con televisión.

“Siempre seguí LaLiga por su fútbol intenso y atractivo, como el ‘tiki-taka’. He visto clásicos y partidos de grandes equipos como Barcelona, Atlético de Madrid y Betis, y el nivel es impresionante”, señaló.

Al ser consultado sobre Lamine Yamal, el adolescente sorprendió con un análisis maduro:

“Lamine es un jugador de altibajos, capaz de rendir a un nivel sobresaliente en ocasiones y apagarse en otras. Pero eso es parte del fútbol; por ahora, no tengo un referente fijo”.

‘Pol Deportes’ también participa activamente en la cobertura del Real Madrid vs Manchester City, correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League, como parte del equipo de Diario Marca. Además, ha tenido experiencias previas destacadas, como relatar en TV el clásico peruano entre Sporting Cristal y Alianza Lima, así como narrar un gol del Atlético de Madrid en quechua, demostrando su versatilidad y conexión con sus raíces culturales.

Con su proyección internacional, Huamán sigue consolidándose como uno de los jóvenes talentos más prometedores del periodismo deportivo peruano, combinando pasión, conocimiento y creatividad en cada transmisión.

