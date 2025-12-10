Tres agentes de Umopar heridos en emboscada en Villa Tunari son evacuados a Santa Cruz

Tres agentes antinarcóticos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) fueron evacuados de emergencia este miércoles desde Villa Tunari, Cochabamba, hasta la ciudad de Santa Cruz, luego de resultar heridos durante una emboscada registrada en el trópico.

Los agentes arribaron hasta el hangar de los Diablos Rojos en el aeropuerto El Trompillo, de donde fueron trasladados en ambulancias hasta una clínica privada.

De acuerdo con el reporte preliminar, la agresión ocurrió esta mañana después de que los efectivos intervinieran y destruyeran al menos 10 factorías móviles de droga en el sindicato Nueva Aroma. Tras la operación, el grupo fue sorprendido por desconocidos armados, lo que dejó a los policías con lesiones de distinta gravedad.

Pese a las heridas, el informe oficial señala que los tres agentes se encuentran en estado estable. La evacuación aérea se realizó para garantizar una atención médica especializada y un monitoreo permanente debido al tipo de lesiones sufridas.

