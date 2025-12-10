Video muestra el dramático rescate de un policía herido en Cotapachi

El subteniente Carlos Quiroz, de 22 años y perteneciente al grupo Delta, fue gravemente herido durante la intervención al bloqueo instalado en el botadero de Colcapirhua, en Cotapachi. Según sus camaradas, el efectivo fue brutalmente agredido mientras cumplía con la orden de despejar la zona.

Quiroz presenta traumatismo craneoencefálico, una herida abierta en la región parietal izquierda y múltiples policontusiones provocadas por golpes. En el video que circula en redes sociales, se observa al policía tendido en el suelo, ensangrentado y aturdido, mientras sus compañeros intentan auxiliarlo en medio del caos.

Su familia expresó profunda preocupación por su estado de salud. El padre relató que su hijo sufrió un intento de asfixia y agresiones físicas extremas:

“Mi hijo está en coma, hospitalizado en la Caja, tiene heridas en la cabeza, el rostro y el cuello morados, sus piernas maltratadas. No tenía arma, solo la lanza gas, y hasta eso se lo quitaron”, contó.

El padre agregó que los agresores intentaron colgar a su hijo de un árbol y lo desplazaron varios kilómetros, privándolo de su chaleco, casco, canilleras, celulares y reloj:

“Todo se lo quitaron, como si fuera un maleante. Lo único que hizo fue defenderse”, relató.

La familia destacó que el subteniente Carlos Quiroz siempre se ha esforzado en su trabajo y lamentó la violencia sufrida durante la intervención, cumpliendo únicamente con la orden recibida. Solicitan justicia, apoyo institucional y respaldo para su labor policial, mientras esperan su pronta recuperación.

Mira la programación en Red Uno Play