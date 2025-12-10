Asamblea Departamental de La Paz revisa documentos de 171 postulantes al Tribunal Electoral Departamental

Desde tempranas horas de esta mañana, la Asamblea Departamental de La Paz revisa las 171 postulaciones presentadas para la conformación del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz.

La comisión encargada lleva adelante la verificación de los requisitos generales y específicos establecidos en la convocatoria, trabajo que deberá concluir en el transcurso de la jornada.

De acuerdo con el cronograma, la lista de postulantes habilitados será publicada mañana, una vez finalizada la evaluación documental correspondiente.

La Asamblea destacó que el proceso se desarrolla con transparencia y en cumplimiento estricto de la normativa vigente.

La Asamblea Departamental debe presentar a la Cámara de Diputados una terna de 12 personas para que se elija a los mejores 4 profesionales.

