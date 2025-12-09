Detectan certificados presuntamente falsos en postulaciones al TSE

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y vocal de la Comisión Mixta de Constitución, René Arebayo, informó que se identificaron certificaciones presuntamente falsas entre la documentación presentada por algunos postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Comisión dispuso la verificación inmediata de estos documentos ante las instituciones correspondientes.

“Hay algunas certificaciones falsificadas. (La Comisión) ha votado que va a enviar una nota a las universidades para que puedan responder con una resolución de que esas personas hayan aprobado o hayan hecho esos cursos o su profesión en esas universidades, y eso lo sabremos hasta el domingo”, señaló el legislador en conferencia de prensa.

La medida busca garantizar la transparencia y legalidad del proceso de preselección, asegurando que únicamente candidatos que cumplan con todos los requisitos puedan avanzar en la etapa de evaluación.

Arebayo explicó que las inconsistencias encontradas no se limitan a los títulos profesionales o cursos de formación. También se detectaron observaciones en certificados de servicio militar, un requisito obligatorio para los postulantes varones. Debido a ello, la Comisión enviará la documentación correspondiente al Ministerio de Defensa para verificar su autenticidad.

